В ТЦ "Галерея" выстроилась огромная очередь желающих получить прививку от COVID-19

На кадрах записи можно наблюдать, как десятки людей толпятся у самого крупного пункта вакцинации в Северной столице.

В петербургском торговом центре "Галерея" выстроилась огромная очередь на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Посетители опубликовали видео с вереницей людей, которые стоят за компонентом вакцины.

На кадрах записи можно наблюдать, как десятки людей толпятся у самого крупного пункта вакцинации в Северной столице. Добавим, что количество сделанных прививок возросло после сообщения о введении в Петербурге QR-кодов.

Отметим, что несколько дней назад в ТРК "Родео Драйв" образовалась очередь из желающих привиться от COVID-19.

Добавим, что с 1 ноября в Петербурге вступает в силу новая волна ограничений, связанная с пандемией коронавируса. С этого времени попасть в большинство общественных мест можно будет только по QR-коду. QR-код будет считываться при помощи специального устройства, встроенного в смартфон. Горожане будут проходить эту процедуру при посещении кафе, ресторанов, театров, музеев и др. При наведении камеры на код на экране будет отображаться карточка с частичными данными посетителя. Для подтверждения личности человеку потребуется показать паспорт.

Ранее предпринимателям Петербурга предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием.

Видео: pexels

