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В ТРК "Родео Драйв" образовалась очередь из желающих привиться от COVID-19
Сегодня, 17:17
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В ТРК "Родео Драйв" образовалась очередь из желающих привиться от COVID-19

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Накануне администрация Петербурга сообщила о введении новых ограничений в городе.

В петербургском торгово-развлекательном комплексе "Родео Драйв", расположенном в Калининском районе, образовалась очередь из желающих вакцинироваться. Об этом 19 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

После того, как правительство решило ввести QR-коды в заведениях Петербурга, в ТРЦ "Родео Драйв" собралась большая очередь желающих привиться. Двигается она очень медленно.

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Накануне администрация Петербурга сообщила о введении новых ограничений в городе. Так, с ноября попасть в общественные места можно будет только при наличии QR-кода. Также Смольный рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Дополнительные ограничения коснутся и массовые мероприятия. 

Ранее дополнительные коронавирусные ограничения ввели в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Теги: вакцинация, очереди, трк родео драйв
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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