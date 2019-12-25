В ТРК "Родео Драйв" образовалась очередь из желающих привиться от COVID-19

Накануне администрация Петербурга сообщила о введении новых ограничений в городе.

В петербургском торгово-развлекательном комплексе "Родео Драйв", расположенном в Калининском районе, образовалась очередь из желающих вакцинироваться. Об этом 19 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

После того, как правительство решило ввести QR-коды в заведениях Петербурга, в ТРЦ "Родео Драйв" собралась большая очередь желающих привиться. Двигается она очень медленно. автор поста

Накануне администрация Петербурга сообщила о введении новых ограничений в городе. Так, с ноября попасть в общественные места можно будет только при наличии QR-кода. Также Смольный рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Дополнительные ограничения коснутся и массовые мероприятия.

Ранее дополнительные коронавирусные ограничения ввели в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург