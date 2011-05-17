Юхан Братт рассказала о негативной эпидемиологической обстановке в регионе.

В Стокгольме началась третья волна COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщила Юхан Братт, исполняющая обязанности главы департамента здравоохранения муниципалитета. Чиновница уточнила, что в регионе складывается негативная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса.

Я очень серьезно отношусь к ситуации. Мы не хотим видеть развитие событий, при котором потребность в здравоохранении резко возрастет. Третью неделю подряд рост составляет примерно 25%. Это удвоение количества случаев, выявленных за последние три недели. Юхан Братт, шведская чиновница

Напомним, что за последние три недели в Швеции число новых зараженных коронавирусом выросло вдвое. С 22 по 28 февраля власти зафиксировали 6 336 новых случаев COVID-19. Три недели назад показатель составлял только 3 225 новых пациентов. В начале года страна отмечала снижение инфицированных пациентов, находящихся в больницах. Сейчас число людей, нуждающихся в отделении интенсивной терапии, растет.

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Видео: YT / Expressen TV