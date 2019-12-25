Консультанта обвиняют в создании угрозы уровня национальной безопасности.

В Швеции выдвинули обвинения по делу в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе прокуратуры страны. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о 47-летнем гражданине, который был задержан полицией в феврале 2019 года. Представители закона поймали подозреваемого во время встречи с сотрудником российского посольства. Последний смог свободно покинуть место, так как обладает статусом дипломата.

Я утверждаю, что, работая консультантом на прежних местах, он собирал материал для передачи иностранной державе, в данном случае России. То, что ему за это хорошо платили, говорит о том, как русские ценили его информацию. прокурор Матс Юнгквист

В прокуратуре уточнили, что во время задержания у шведского гражданина находилось около 28 тысяч крон (почти три тысячи долларов). Обвиняемый является консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania в области информационных технологий. Он якобы незаконно перенес "материал" с рабочих компьютеров в собственные носители информации. Действия мужчины классифицируют как угрозу национальной безопасности.

Известно, что швед отрицает вину. Дело будет рассматриваться в окружном суде Гётеборга. Фигуранту дела может грозить тюремный срок до шести лет.

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