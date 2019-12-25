Высылку дипломатов из РФ Швеция считает "совершенно необоснованной".

Швеция оставила за собой право на ответ России. Об этом дипломаты рассказали журналистам после сообщения о высылке из РФ представителей ведомства за их участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже уведомили коллег из Москвы о том, что решение "совершенно необоснованное". Дипломаты опровергли данные о том, что их сотрудник участвовал в протестах.

Министерство сожалеет о действиях России и оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры заявление МИД Швеции

Напомним, что 5 февраля российский МИД объявил о высылке из страны трех иностранных дипломатов из Швеции, Польши и Германии. Их подозревают в участии в несанкционированных митингах в Москве.

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России.

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