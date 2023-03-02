Подозреваемый был нейтрализован при задержании.

Российские правоохранительные структуры предотвратили теракт на территории Ставропольского края, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля.. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В силовом ведомстве уточнили, что злоумышленник хотел взорвать здание местного филиала государственного фонда поддержки участников и ветеранов специальной военной операции "Защитники Отечества", а также произвести подрыв на территории ближайшего сквера, получившего название "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. ЦОС ФСБ РФ

Мужчина на допросе уточнил, что получил от иностранных кураторов инструкцию по изготовлению СВУ. Затем мужчина закупил комплектующие к самодельному взрывному устройству и заложил их в заранее оборудованный тайник. А 19 февраля 2026 года исполнитель преступления приступил к подготовке теракта. Для этого подозреваемый попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. В момент задержания человек был нейтрализован из-за того, что попытался оказать силовикам вооруженное сопротивление. С собой у него было огнестрельное оружие. Сейчас по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ.

ФСБ: у Димитрова уничтожены диверсанты ВСУ при попытке обойти позиции РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Zvezdanews | телеканал "Звезда"