Алексей пушков прокомментировал слова дипломатов.

В СовФеде оценили обращение четырех стран к России по Украине. Алексей Пушков прокомментировал документ, направленный дипломатам. Глава комиссии по информационной политике огласил свою позицию через Twitter.

Политик считает, что лишь три государства имеют отношения к санкциям Евросоюза. Из 21 страны ЕС никто больше не обратился по данному вопросу, включая Латвию, Польшу и Великобританию. В связи с этим Пушков назвал подобное обращение "выпадом авангарда". Он уверен, что остальные страны ждут саммита в Париже, который состоится 9 декабря.

Напомним, что главы стран попросили Россию дать свободную навигацию Украине, чтобы военные и моряки могли беспрепятственно попадать в собственные порты в Азовском море. Они напомнили, что не признают Крым и Севастополь собственностью Кремля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков оценил слова Поклонской в поддержку Ротару.

Фото: Twitter/Алексей Пушков

Видео: YouTube/

