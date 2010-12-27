Дипломаты просят Москву дать Украине доступ к его портам в Азовском море.

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины. Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали страну уважать международное право.Они хотят, чтобы Россия обеспечила беспрепятственный доступ в украинское порты на Азове.

Мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства" говорится в тексте обращения

Дипломаты надеются, что военные обеспечат свободу для навигации на Азовском море. Данное заявление сделано в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей. В ноябре 2018 года судна незаконно пересекли границу с Россией. В результате ВМФ остановил моряков из-за опасных маневров. Владимир Путин заявил, что этот инцидент можно считать провокацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов.

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