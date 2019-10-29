Надежда Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов. Политик недовольна позицией 40 членов конгресса Америки, которые призвали признать "Азов" террористами. Данное обращение они направили в Госдепартамент. Инициатором данного постановления выступил Марк Роуз.
Таким образом Савченко сравнила дипломатов с парламентариями в Госдуме, которые признали "Правый сектор" запрещенной на территории России террористической и экстремистской организацией.
Пускай они свои организации разбирают в России и в США, кто у них террористы, а кто нет
добавила Савченко
Украинка напомнила, что "Азов" состоит в военных структурах страны. Бойцов батальона она назвала "идейно верящих в победу Украины".
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/NEWSONE
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