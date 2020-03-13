В Солнечной системе нашли больше сотни новых планет

За пять лет исследований астрономы смогли найти 139 новых малых планет в Солнечной системе.

В Солнечной системе нашли больше сотни планет. Об этом заявили ученые из проекта по картированию структур Вселенной и изучения темной энергии Dark Energy Survey. В течение пяти лет исследователи собирали данные инфракрасного излучения в небе южного полушария Земли. Работа началась в августе 2013 года и завершилась в январе 2019 года. Результаты опубликованы в издании Science Alert.

Исследователям удалось зарегистрировать в космосе транснептуновые объекты (ТНО). Небесные тела оказались расположены дальше от орбиты Нептуна, а 30 раз дальше, чем Земля от Солнца. Ученые смогли исключить точки, которые не перемещались, поэтому не могли считаться малыми планетами. В предварительный список вошли четыре сотни кандидатов на статус планеты. После повторного анализа выявлено 316 малых планет. Из них 139 ранее не были неизвестны науке. Большинство из них находится на расстоянии в 30-90 астрономических единиц. Семь небесных тел расположено на расстоянии в 150 астрономических единиц. напомним, что АС равна среднему расстоянию от Солнца до Земли.

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