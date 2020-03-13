Ракета-носитель разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска.

Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе. Речь идет о носителе Циклон-3, который пострадал на орбите 12 февраля. После взрыва ракеты осколки отлетели на сотни километров. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на представителей ВВС США, информация специалистов опубликована на портале Space-track.org.

Напомним, что Циклон-3 взорвался спустя 29 лет после запуска. После инцидента американцы заявили, что отслеживают 75 обломков. Доказательств того, что части ракеты столкнулись с другими объектами, на данный момент нет.

Циклон-3 направляли в космос для запуска космических аппаратов еще со времен СССР. Пуски проводились в период с 1977 по 2009 года. Установлено, что взорвавшаяся ракета-носитель запущена 14 августа 1991 года с космодрома "Плесецк".

Ранее США позволили России торговать "Союзами".

Видео: YouTube/Константин Шеховцов