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В Сочи погибли три пассажира упавшего в реку автомобиля

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Поиски последнего пассажира, предположительно ребенка, продолжаются.

Тела трех пассажиров автомобиля, который съехал с моста в реку в Мацесте в Сочи 23 июля, найдены. Об этом сообщает МКУ "Служба Спасения" на своей странице в Instagram.

В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно ребёнка, продолжаются.

из сообщения МКУ "Служба Спасения"

Напомним, вечером 23 июля водитель автомобиля "Тойота" с тремя пассажирами, в числе которых, возможно, находилась его несовершеннолетняя дочь, съехал с моста через реку Мацеста, которая из-за стихийного ливня вышла из берегов. Водитель транспортного средства служил в правоохранительных органах. На момент трагедии он находился не при исполнении.

Ранее  в Турции в провинции Артвин сильные дожди вызвали наводнение.

Видео: ВК/ЧП Сочи

Теги: мацеста, наводнение, сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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