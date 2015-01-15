Сочи вновь начало затапливать из-за ливней

Сильный ливень с шквалистым ветром обрушились на Сочи в пятницу, 23 июля. В результате шторма днем была частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной местного пляжа Лоо.

Вечером река Дагомыс вышла из берегов и стала затапливать улицы города. СМИ сообщают, что потоп пришел на центральные улицы города. Также ливень затопил трассу Адлер-Сочи, движение на шоссе приостановлено.

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации в Хостинском районе. В городе воют сирены.

В Сочи еще 21 июля объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней.

Видео: Telegram / ONT NEWS