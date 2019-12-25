В город придут ливни, грозы и град.

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней. Об этом рассказали представители городской администрации. В конце недели синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град. Над морской акваторией возможно формирование смерчей. Специалисты не исключают повышение уровня воды в реках. В горах сохраняются риски формирования селевых потоков.

До конца суток 22 июля и в течение суток 23 июля на территории города Сочи ожидаются: местами сильные дожди, ливни с грозами, град. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. пресс-служба администрации Сочи

В настоящее время экстренные городские службы переведены в усиленный режим работы. Местному населению и гостям курорта не рекомендуется отдыхать в прибрежной зоне, а также оставлять транспортные средства под рекламными щитами и деревьями.

Число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25.

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