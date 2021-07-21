Семеро китайцев остаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25 человек. Об этом во время пресс-конференции сообщили местные власти. Мероприятие транслирует местное информационное агентство "Синьхуа". Чиновники оценили последствия паводков из-за сильных ливней в центральной провинции Хэнань. До сих пор пропавшими без вести остаются семеро местных жителей. Ранее власти заявляли только о 12 погибших. Они умерли во время наводнения в подземке вечером 20 июля.

Власти Чжэнчжоу из-за наводнения эвакуировали около 100 тыс. жителей.

Видео: Youtube / Qureshi"s Studios