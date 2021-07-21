Ливни повредили городскую плотину.

Власти Чжэнчжоу из-за наводнения эвакуировали около 100 тыс. жителей. Об этом сообщили местные чиновники из провинции Хэнань. Паводок стал одним из самых мощных в истории города. На спасательные операции направлено порядка двух тысяч военнослужащих из армии КНР и внутренних войск, а также 6,8 тысяч специалистов экстренных ведомств и 1,4 тысяч единиц спецтехники.

Метеорологи напомнили, что годовая норма осадков в Чжэнчжоу составляет примерно 640,8 мм. За последние трое суток этот показатель был достигнут. Население Чжэнчжоу составляет около 12,6 млн человек. Их просят не выходить сейчас на улицу из-за ливней и потопа. Известно о гибели 12 жителей. Все они погибли во время затопления поезда в тоннеле линии метрополитена.

В результате наводнения в Китае разрушилась плотина.

Видео: Youtube/Qureshi"s Studios