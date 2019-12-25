Ранее 12 человек погибли в затопленном метро.

В результате наводнения в Китае разрушилась плотина из-за сильных ливней. Об этом рассказал местный телеканал CGTN. Известно, что конструкция находилась в провинции Хэнань около города Чжэнчжоу. На реках Цзялухэ, Ихэ фиксируется опасная ситуация. Сейчас рассматриваются необходимые противопаводковые меры.

Уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени (20:30 по московскому времени 20 июля) произошел прорыв плотины. сообщение телеканала

Оперативный штаб в связи с метеорологами принял решение с 3 часов утра 21 июля повысить уровень реагирования на паводки (со второго на первый). Ранее в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров. не менее 12 человек стали жертвами стихии, эвакуировано свыше 100 тысяч жителей.Более 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт отменил прием рейсов до среды.

В Китае оценили статью Путина об Украине.

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