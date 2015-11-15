В Турции проливные дожди вызвали наводнения

Река Архави вышла из берегов.

В Турции в провинции Артвин сильные дожди вызвали наводнения. Ведутся поисково-спасательные работы. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

В сообщении говорится, что наводнение произошло в районе Архави в провинции Артвин. Из берегов вышла река Архави. В результате затопленными оказались районный центр и сельские дороги.

В провинции Ризе тоже наблюдаются наводнения из-за сильных дождей. В этих двух районах ведутся поисково-спасательные работы. В настоящий момент известно о том, что два человека получили ранения. Об этом сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Ранее мы писали, что в Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился мост на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Видео: YouTube / Natural Disasters