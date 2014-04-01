Спасатели МЧС России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что установлены пять наиболее сложных участков в жилом секторе. Спасатели определяют возможное нахождение выживших бирманцев в пострадавших районах. Также в МЧС подчеркнули, что спасатели работают в сложных и опасных условиях. Поиск выживших в завалах проводится малыми группами.
Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме.
Видео: МЧС России
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