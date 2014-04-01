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Спасатели МЧС России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае

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Поиск выживших в завалах проводится малыми группами.

Спасатели МЧС России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что установлены пять наиболее сложных участков в жилом секторе. Спасатели определяют возможное нахождение выживших бирманцев в пострадавших районах. Также в МЧС подчеркнули, что спасатели работают в сложных и опасных условиях. Поиск выживших в завалах проводится малыми группами.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме.

Видео: МЧС России

Теги: мандалай, мчс россии, мьянма, поисково-спасательные работы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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