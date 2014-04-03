Один человек погиб в Сочи в результате наводнения

Накануне в Сочи прошел сильный ливень в результате которого из берегов вышла река в районе курортного района Мацеста. Во время стихийного бедствия пропал легковой автомобиль в котором находилось четверо человек, тело одного из них обнаружили рано утром. Поиски остальных продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным спасателей, машина оказалась в воде из-за того, что водитель съехал с моста. Известно, что среди пропавших числится ребенок.

Также стало известно, что найденное тело принадлежит сотруднику правоохранительных органов. На момент трагедии он находился не при исполнении.

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