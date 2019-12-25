В Смольном сообщили о полной готовности Петербурга к отопительному сезону

Теплоэнергетики выявили свыше 1700 мест возможного прорыва труб во время летних испытаний.

Власти Северной Столицы сообщили о полной готовности городского инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону в период 2022-2023 г.г. Как информирует пресс-служба Смольного, подготовка к холодам ведётся с мая.

За время инженерных испытаний теплоэнергетики проверили работу 15-ти теплоэлектроцентралей, 702-х котельных, 373-х центральных тепловых пунктов и свыше 9,1 тыс. км теплосетей. За это время выявлено более 1700 мест возможных прорывов.

Напомним, что периодическое протапливание в городе на Неве началось с 8 сентября, а на регулярной основе батареи работают с 3 октября. До конца 2022 года планируется заменить около 280 км котельных, 5 сооружений может перейти на полностью экологичное топливо.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода.

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