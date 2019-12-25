В Петербурге обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода

Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой/

В Петербурге обустроили 32 новых пешеходных перехода. Они появились в 15 районах города. Так, годовой план выполнили на 100%, пишут в пресс-службе Смольного.

Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой. По восьми адресам вблизи школ и детсадов установили сигнальные светофоры. Их устанавливают через каждые 200-300 метров.

По словам градоначальника Петербурга, при расположении новых пешеходных переходов учитывают остановки наземного транспорта и места притяжения пешеходов – школы, детские сады, магазины, и другие социальные учреждения.

Фото: Piter.tv

