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В Петербурге обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода
Сегодня, 20:35
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В Петербурге обустроили 32 нерегулируемых пешеходных перехода

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Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой/

В Петербурге обустроили 32 новых пешеходных перехода. Они появились в 15 районах города. Так, годовой план выполнили на 100%, пишут в пресс-службе Смольного. 

Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой. По восьми адресам вблизи школ и детсадов установили сигнальные светофоры. Их устанавливают через каждые 200-300 метров. 

По словам градоначальника Петербурга, при расположении новых пешеходных переходов учитывают остановки наземного транспорта и места притяжения пешеходов – школы, детские сады, магазины, и другие социальные учреждения. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: знаки, пешеходы, разметка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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