Особую разметку для парковки СИМ предложили ввести в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга предложил Министерству транспорта России внести изменения в правила дорожного движения, разрешив наносить специальную разметку для парковок электросамокатов. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

По его словам, ведомство уже подготовило примерную схему, которая включает 40 виртуальных парковок по периметрам Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов. В этих зонах будет запрещено завершать аренду самокатов. Документ направлен на согласование.

В прошлом сезоне кикшеринга за нарушения правил пользования средствами индивидуальной мобильности было выписано более 30 тысяч штрафов и почти 5 тысяч предупреждений. Операторы заблокировали около 900 аккаунтов нарушителей. Всего зафиксировано 52,5 тысячи нарушений. Контроль за порядком осуществлялся с помощью камер системы "Безопасный город" и пеших рейдов.

