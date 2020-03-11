В Смольном рассказали, какую роль пансионат "Заря" сыграет в борьбе с коронавирусом

Подробности решения рассказал глава комитета по соцполитике Петербурга.

Как стало известно Piter.tv, горожане, которых подозревают в болезни коронавирусом, смогут расположиться в пансионате на двухнедельный карантин. В Курортный район не планируется отправлять заболевших пациентов.

По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, уточнившего инициативу Смольного, людей, помещенных на карантин, обеспечат одеждой, масками и другими вещами. Также врачи будут наблюдать за теми пациентами, которые в этом будут нуждаться. В рамках контроля пациентов вокруг пансионата устанавливается легкий забор.

Как уточнил глава комитета, санаторную деятельность пансионата приостановили и подготовили для пациентов 500 мест. Однако пансионат задействуют лишь в крайнем случае, когда потребуется необходимость. Стоит также отметить, что на карантин туда попадут только петербуржцы.

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Видео: Piter.tv