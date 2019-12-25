Под Петербургом пансионат приспособят под карантинный центр для пациентов с "коронавирусом"

По последним данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что под Петербургом пансионат приспособят под карантинный центр. Об этом сообщили в Комитете по социальной политике.

Известно, что под пансионат приспособят "Заря" в Репино. Там организуют дополнительные места для пациентов, которые ранее побывали в неблагополучных странах по коронавирусу.

"Ситуация в городе находится под контролем, принимаются все необходимые меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции", —сказано в сообщении.

Отмечается, что в России зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что велогонщика из Ленобласти госпитализировали в ОАЭ с коронавирусом.

Фото:кадр из клипа группы Little Big