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Велогонщика из Ленобласти госпитализировали в ОАЭ с коронавирусом
Сегодня, 16:41
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nastya960

Велогонщика из Ленобласти госпитализировали в ОАЭ с коронавирусом

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Велосипедистов заблокировали в отеле из-за коронавируса ещё 11 дней назад. Т

Гонщика "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова из Ленобласти госпитализировали в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на российскую профессиональную велокоманду.

Велосипедистов заблокировали в отеле из-за коронавируса ещё 11 дней назад. Троих спортсменов доставили в больницу для прохождения дополнительных тестов. Дмитрия Страхова ещё 8 марта отправили в госпиталь после положительного результата теста.

Велосипедист отметил, что чувствует себя нормально и соблюдает все меры безопасности.  

Ранее стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.

Фото: ВК/Газпром-РусВело

Теги: абу-даби
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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