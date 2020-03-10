Велогонщика из Ленобласти госпитализировали в ОАЭ с коронавирусом

Гонщика "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова из Ленобласти госпитализировали в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на российскую профессиональную велокоманду.
Велосипедистов заблокировали в отеле из-за коронавируса ещё 11 дней назад. Троих спортсменов доставили в больницу для прохождения дополнительных тестов. Дмитрия Страхова ещё 8 марта отправили в госпиталь после положительного результата теста.
Велосипедист отметил, что чувствует себя нормально и соблюдает все меры безопасности.
Ранее стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Фото: ВК/Газпром-РусВело
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