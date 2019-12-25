Авиакомпания "Россия" отменила рейсы из Петербурга в Милан и Рим

Решение связано с карантином по коронавирусу в Италии.

Авиакомпания "Россия" отменила четыре рейса из Петербурга в Милан и Рим, которые должны были состояться 11 и 13 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика.

Решение было принято на фоне повального заражения итальянцев коронавирусом и карантином в стране. Не состоятся рейсы SU 6675 и SU 6676 до Рима и рейсы SU 6673 и SU 6674 в Милан. Отмечается, что перелеты 12 марта по расписанию останутся в силе.

В Италию отказалась летать и авиакомпания "Победа", а Finnair объявила об отмене двух тысяч рейсов из-за коронавируса.

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