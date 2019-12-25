Также компания намерена заменить самолёты Embraer-190 на маршрутах Хельсинки — Петербург и Хельсинки — Вильнюс на менее вместительные.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что Finnair объявила об отмене двух тысяч рейсов из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В финской авиакомпании заявили, что число рейсов сокращается из-за падения спроса на авиаперелеты в Европу в связи с эпидемией коронавируса. Так, рейсы с конца марта до 30 апреля приостанавливают в Москву, Берлин, Гамбург, Штутгарт и Брюссель.

Также компания намерена заменить самолёты Embraer-190 на менее вместительные на маршрутах Хельсинки — Петербург и Хельсинки — Вильнюс ATR.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом пансионат приспособят под карантинный центр для пациентов с "коронавирусом".

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