В Смольном объяснили запрет на выезд медикам за границу

Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны, написали в Смольном.

В Смольном рассказали, что рекомендация городским врачам относительно поездок за рубеж касаются только командировок. Об этом написали 13 октября в пресс-службе администрации города.

Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны, написали в Смольном.

В письме уточнили, что командировки допускаются по поручению губернатора Петербурга и в исключительных случаях. В документе подчеркнули, что "необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ".

Как пишет "Фонтанка", медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать "бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ". В комздраве же заявили, что письмо носит рекомендательный характер. Письмо было адресовано учреждениям, подведомственным комитету, утоняют в комитете. Поэтому, например, в районных поликлиниках его получить не могли. Информацию о некоей "бумаге о невыезде", которую якобы заставляют подписывать медиков, в комитете назвали "самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда".

Ранее Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России. Она потребовала объяснений от вице-губернатора Олега Эргашева. Депутат считает, что подобные меры "деморализуют медработников и являются признаком глубочайшего неуважения" к их работе.

Фото: Piter.tv