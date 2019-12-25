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Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России
Сегодня, 14:31
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Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России

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Она потребовала объяснений от вице-губернатора Олега Эргашева.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева назвала решение комитета по здравоохранению ограничить выезд медиков за пределы страны "крайне возмутительной и вредной инициативой". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дмитриева обратилась к вице-губернатору Олегу Эргашеву, чтобы он разъяснил ситуацию.

Считаю данную инициативу крайне возмутительной и вредной, поскольку в настоящий момент, в условиях специальной военной операции медицинские работники всей страны готовятся к оказанию медицинской помощи, как участникам специальной военной операции, так и эвакуированному мирному населению. 

Депутат считает, что подобные меры "деморализуют медработников и являются признаком глубочайшего неуважения" к их работе. 

Ранее Piter.tv писал о том, что женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

 

Теги: выезд из страны, медики, оксана дмитриева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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