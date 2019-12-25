Оксана Дмитриева прокомментировала ограничения на выезд медиков из России

Она потребовала объяснений от вице-губернатора Олега Эргашева.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева назвала решение комитета по здравоохранению ограничить выезд медиков за пределы страны "крайне возмутительной и вредной инициативой". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дмитриева обратилась к вице-губернатору Олегу Эргашеву, чтобы он разъяснил ситуацию.

Считаю данную инициативу крайне возмутительной и вредной, поскольку в настоящий момент, в условиях специальной военной операции медицинские работники всей страны готовятся к оказанию медицинской помощи, как участникам специальной военной операции, так и эвакуированному мирному населению.

Депутат считает, что подобные меры "деморализуют медработников и являются признаком глубочайшего неуважения" к их работе.

Ранее Piter.tv писал о том, что женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга