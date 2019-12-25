Женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации

У петербурженки есть военный билет.

Жительница Петербурга, работающая стоматологом, не смогла выехать за границу из Пулково. Женщине выдали уведомление об ограничении права на выезд со ссылкой на закон о мобилизации. Об этом 11 сентября сообщил Telegram-канала "Осторожно, новости".

37-летняя Маргарита собиралась провести отпуск в Таджикистане и купила билеты в обе стороны, но ее не пустили на самолет. Пограничники оставили пассажирку в аэропорту.

По информации Telegram-канала, у женщины есть звание младшего лейтенанта. В 2000-х годах она окончила медицинский университет и вместе с дипломом получила военный билет.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами.

Фото: Piter.tv