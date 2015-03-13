Медикам из Петербурга ограничили выезд за границу

Согласно документу, медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения также коснулись поездок личного характера.

В медицинские учреждения Петербурга на имена руководителей пришли письма с подписью главы комздрава Дмитрия Лисовца. Согласно документу, медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения также коснулись поездок личного характера, пишет "Фонтанка".

В письме уточнили, что "необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ". Также они допускаются по поручению губернатора Петербурга и в исключительных случаях служебные командировки в иностранные государства. Медикам также рекомендовали "воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ".

По данным "Фонтанки", медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать "бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ". В комздраве заявили, что письмо носит рекомендательный характер. Также письмо было адресовано учреждениям, подведомственным комитету. Поэтому, например, в районных поликлиниках его получить не могли. Информацию о некоей "бумаге о невыезде", которую якобы заставляют подписывать медиков, в комитете назвали "самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда".

При этом комздрав не стал уточнять, в связи с чем в медучреждения были направлены письма о необходимости отказаться от зарубежных поездок.

Фото: Piter.tv

