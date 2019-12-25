В Смольном объяснили суточный всплеск коронавируса в Петербурге

Случившееся связано с большим числом проведенных тестов, сообщили в Комздраве.

Представитель комитета по здравоохранению Петербурга объяснил рекордный суточный всплеск числа заболевших коронавирусом в городе. Заявление первого замглавы комитета Андрея Сарана прозвучало в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вечером 13 октября. Он отметил, что случившееся связано с большим числом проведенных тестов, а не с увеличением госпитализации горожан.

Сарана рассказал, что в Петербурге на выявление коронавируса сейчас работает 46 лабораторий. За счет этого выявляемость стала выше. В момент "достижения" рекорда по заболевшим в мае лабораторий было 23, отметил представитель Комздрава.

По информации из Смольного, количество госпитализируемых составляет в среднем в районе 300 человек за сутки, никакого резкого увеличения не заметно. В настоящее время заболевших коронавирусом принимают уже 15 учреждений, 2 из которых рассчитаны на прием детей.

К утру 13 октября стало известно, что новой коронавирусной инфекцией заболели еще 557 петербуржцев. Это рекордный с начала пандемии показатель.

Пик первой волны пришелся на 14 мая, когда в городе на Неве зафиксировали 541 новый случай заражения. В этот раз по количеству нововыявленных больных с коронавирусом Петербург побил свой собственный рекорд.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге среди подростков заболеваемость COVID-19 выросла на 181%. Случившееся связано с формированием новых коллективов в образовательных учреждениях, отметили в Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv