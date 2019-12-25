Петербург побил рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Пик первой волны произошел 14 мая, когда зафиксировали 541 новый случай заражения.

За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 557 петербуржцев. Это рекордный с начала пандемии показатель. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Пик первой волны пришелся на 14 мая, когда в городе на Неве зафиксировали 541 новый случай заражения. В этот раз по количеству нововыявленных больных с коронавирусом Петербург побил свой собственный рекорд.

Лидирует по росту заболеваемости Москва, где за сутки выявили 4618 новых случаев COVID-19. Петербург занимает второе место, Московская область – третье.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились 1 326 178 человек. Из них 22 966 россиян скончались. Из больниц по выздоровлению выписали 1 031 785 пациентов.

Ранее мы писали, что Петербург занял второе место по числу коронавирусных смертей за сутки.

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