Петербург занял второе место по числу коронавирусных смертей за сутки

В городе на Неве зафиксировали 34 новых летальных случая.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 34 новых летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В списке по числу смертей от КОВИД город на Неве занял второе место. Больше всего человек за прошедшие 24 часа умерло в Москве – 58.

В целом по России за указанный период времени от коронавируса скончались 244 человека. После двух столиц по числу смертей следуют Московская и Ростовская области (по 9), Воронежская область (8), Республика Бурятия (7) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами КОВИД стали 22 966 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 031 785 человек.

Ранее мы писали, что Петербург возглавил топ регионов с самой высокой смертностью от коронавируса.

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