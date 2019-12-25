Петербург возглавил топ регионов с самой высокой смертностью от коронавируса

Речь идет о данных сервиса "Яндекса".

Судя по данным "Яндекса", в понедельник, 12 октября, летальность в Петербурге от коронавируса составила 6,7%. На данный момент этот показатель самый высокий среди других городов России.

Высокую смертность (в 4,7%) зафиксировали в Дагестане, Новосибирской области (3,49%), во Владимирской области (2,98%) и в Пермском крае (2,94%). Оперштаб сообщил, что за последние сутки в Петербурге заболели 538 человек. Общее число заболевших превышает 3,2 тыс. человек.

Губернатор Петербурга продлил ограничения до 29 ноября.

Ранее мы писали, что губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений.

Фото: Piter.TV