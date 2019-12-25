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Губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений
Вчера, 21:36
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smirenny

Губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений

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Также специалисты ожидают волну сезонного гриппа.

В понедельник, 12 октября, губернатор Петербурга напомнил горожанам, что избежать введения жестких ограничений поможет ответственное отношение к средствам индивидуальной защиты, которую необходимо надевать в общественных местах и транспорте.

Кроме того, градоначальник попросил соблюдать социальную дистанцию, а также следить за соблюдением рекомендаций родственников, друзей, соседей. 

Это не просто часть новой нормальности, сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать повторного локдауна

отметил Беглов.

Губернатор уверен, что город спасает и погода, потому как из-за теплой осени в Петербург еще не пришел сезон гриппа. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ученики почти 70 классов ушли на карантин из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус, маски, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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