Губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений

Также специалисты ожидают волну сезонного гриппа.

В понедельник, 12 октября, губернатор Петербурга напомнил горожанам, что избежать введения жестких ограничений поможет ответственное отношение к средствам индивидуальной защиты, которую необходимо надевать в общественных местах и транспорте.

Кроме того, градоначальник попросил соблюдать социальную дистанцию, а также следить за соблюдением рекомендаций родственников, друзей, соседей.

Это не просто часть новой нормальности, сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать повторного локдауна отметил Беглов.

Губернатор уверен, что город спасает и погода, потому как из-за теплой осени в Петербург еще не пришел сезон гриппа.

Ранее мы писали, что в Петербурге ученики почти 70 классов ушли на карантин из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV