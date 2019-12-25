В Петербурге ученики почти 70 классов ушли на карантин из-за коронавируса

Карантин вводят и в детских садах.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Петербурге школьников и воспитанников детсадов переводят на дистанционное обучение.

Так, по данным на понедельник, 12 октября, в Петербурге карантинные меры приняли в 33 школах и трех детских садах. Ученики 69 классов продолжат обучение дома так же, как и три группы дошколят. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

Отмечается, что полностью переводить школьников на дистанционное обучение не планируют, однако наблюдение за ситуацией с коронавирусом продолжится.

Ранее мы писали, что петербургские вузы не спешат переходить на "дистанционку".

Фото: Piter.tv