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Петербургские вузы не спешат переходить на "дистанционку"
Сегодня, 18:44
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smirenny

Петербургские вузы не спешат переходить на "дистанционку"

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Студенты учатся по смешанному формату.

Петербургские университеты перешли на смешанный формат обучения: студенты учатся и очно, и дистанционно. Это было сделано для снижения контактов студентов и преподавателей. О новой тенденции образования рассказал "Петербургский дневник".

Так, в СПбГУ из 1967 учебных групп 63 группы находятся на карантине – эти студенты временно проходят обучение в дистанционном формате. В Университете ИТМО более 200 человек находятся на карантине и учатся дистанционно. Политехнический университет Петра Великого также продолжает работать в привычном формате. В Российском государственном институте сценических искусств было принято решение перевести преподавателей, которые входят в группу риска, на дистанционный формат работы. 

В некоторых вузах случаи заболевания действительно единичны. Так, в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена на карантин ни факультеты, ни группы не закрывали. В Северо-Западном институте управления РАНХиГС на данный момент случаев заболевания коронавирусом вовсе не выявлено.

Вузы мониторят ситуацию с коронавирусом и будут корректировать план обучения с учетом эпидемиологической ситуации. 

Ранее мы писали, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: вуз, дистанционное обучение, карантин, коронавирус, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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