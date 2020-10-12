Петербургские вузы не спешат переходить на "дистанционку"

Студенты учатся по смешанному формату.

Петербургские университеты перешли на смешанный формат обучения: студенты учатся и очно, и дистанционно. Это было сделано для снижения контактов студентов и преподавателей. О новой тенденции образования рассказал "Петербургский дневник".

Так, в СПбГУ из 1967 учебных групп 63 группы находятся на карантине – эти студенты временно проходят обучение в дистанционном формате. В Университете ИТМО более 200 человек находятся на карантине и учатся дистанционно. Политехнический университет Петра Великого также продолжает работать в привычном формате. В Российском государственном институте сценических искусств было принято решение перевести преподавателей, которые входят в группу риска, на дистанционный формат работы.

В некоторых вузах случаи заболевания действительно единичны. Так, в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена на карантин ни факультеты, ни группы не закрывали. В Северо-Западном институте управления РАНХиГС на данный момент случаев заболевания коронавирусом вовсе не выявлено.

Вузы мониторят ситуацию с коронавирусом и будут корректировать план обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге.

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