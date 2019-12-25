В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 557 человек

Из городских больниц выписали 278 человек.

За последние сутки в России подтвердили 13 868 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3 892 (28,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 557 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 99. За последние сутки подтверждена смерть 244 пациентов. В Петербурге умерли 34 человека, в Ленинградской области – 3.

За последние сутки из больниц выписали 7 550 пациентов, в том числе 278 человек в Петербурге и 30 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV