Случившееся связано с формированием новых коллективов в образовательных учреждениях.

Стало известно, что в Петербурге среди подростков заболеваемость COVID-19 выросла на 181%. О росте показателей стало известно из комментария для портала "Фонтанка.ру" от начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирины Чхинджерия.

Она отметила, что число заболевших лиц до 18 лет в Петербурге выросло на 89% во всех возрастных категориях кроме первого года жизни.

В сентябре в сравнении с августом 2020 года на 53% выросла заболеваемость коронавирусом среди детей 1-6 лет, которые посещают детские сады. На 102% выросла заболеваемость среди детей-школьников 7-14 лет, а среди подростков 15–17 лет — на 181%. Эксперт отметила, что случившееся связано с формированием новых коллективов в образовательных учреждениях – дети, которые вернулись с каникул интенсивно меняются циркулирующими вирусами.

Доля детей среди всех остальных заболевших не превышает 10%.

Ранее мы сообщали о том, что экипаж "Союза МС-17" уверен, что не завезет коронавирус на МКС.

Фото: Piter.tv