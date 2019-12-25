Экипаж "Союза МС-17" уверен, что не завезет коронавирус на МКС

Кэтлин Рубинс рассказала, что все члены "Союза" прошли карантин.

Экипаж "Союза МС-17" уверен, что не завезет коронавирус на Международной космической станции. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" рассказала американский астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Она вместе с российскими коллегами отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-17" 14 октября.

Коронавируса, я убеждена, у нас нет на борту. Потому что мы очень долго были в карантине, почти с марта, по моим впечатлениям" Кэтлин Рубинс, астронавт NASA

Иностранка напомнила, что все члены экипажа носили везде медицинские маски. Им были проведены два теста ПЦР, а также три быстрых теста на выявление антител к коронавирусу. Рубинс подчеркнула, что данные меры являются хорошими для безопасности.

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует на МКС в 08:45 часов по местному времени с площадки под номером 31 стартового комплекса "Восток". На орбиту корабль будет выведен спустя девять минут. Стыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 11:52 часов.

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