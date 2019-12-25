В Смольном напомнили о штрафах за отсутствие масок в метро

Пассажиров метро попросят покинуть территорию подземки в случае отсутствия средств индивидуальной защиты при себе.

Представитель комитета правительства Петербурга напомнил о штрафах за отсутствие средств индивидуальной защиты в городском метро, они составят 4 тысячи рублей. Об этом накануне на пресс-конференции рассказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Он напомнил, что ожидаются рейды проверок масок в платформах и вагонах подземки.

Нерадивые горожане не просто будут получать предупреждения, их попросят покинуть территорию подземки в случае отсутствия средств индивидуальной защиты при себе.

Меры будут действовать с 26 октября. Также стало известно о том, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий. Кроме того, в Смольном допустили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Ранее в петербургском комитете по транспорту напомнили, что за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте следит полиция. Пресс-служба комитета подготовила видеоролик на эту тему.

Фото: Piter.tv