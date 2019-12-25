В Смольном допустили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

Данную меру придется принять в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Представитель правительства Петербурга допустил повторное введение обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Данную меру придется принять в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Он напомнил, что в последней редакции постановления правительства о мерах борьбы с коронавирусом главы организаций и предприятий обязаны отправлять в комитет по промышленной политике номера телефонов сотрудников старше 65 лет, которых не будут переводить на дистанционную работу, а также обосновать данное решение. Данная мера необходима для подведения статистики, в которой укажут, кто находится на самоизоляции, а кто — на работе.

Ранее мы сообщали о том, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий.

Фото: Piter.tv