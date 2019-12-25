Власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу

В новой версии транспортной реформы один лот может включать 25-30 маршрутов.

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что Смольный намерен снова обсчитать транспортную реформу. Институт "Стройпроект" выполнит для Петербурга комплексную схему организации транспортного обслуживания населения.

Необходимость перерасчета проекта обусловлена тем, что реформа, которая готовилась к запуску в текущем году. Однако по факту она стартует почти на два года позже. Власти Петербурга полагают, что за это время транспортная сеть города может расшириться. Отмечается, что в новой версии транспортной реформы только один лот может включить 25-30 маршрутов.

Напомним, что Александр Беглов намерен заменить коммерческий транспорт на социально-ориентированные рейсы. Соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту. В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что российские туристы уже начали планировать летний отдых в Петербурге.

Фото:Piter.TV