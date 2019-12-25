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Российские туристы уже начали планировать летний отдых в Петербурге
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

Российские туристы уже начали планировать летний отдых в Петербурге

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В пятерку лидеров также вошла Абхазия и Карелия.

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что Петербург попал в рейтинг городов, которые популярны у туристов для отдыха летом следующего года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитиков известного сервиса бронирования жилья.

Известно, что первое место занял Крым. Вторая строчка – Краснодарский край. Северная столица оказалась на третьем месте. Также в пятерку лидеров вошли Абхазия и Карелия. 

Отмечается, что в этом году россияне бронируют жильё для отдыха летом намного меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не ожидают снега и мороза на Новый год.

Фото: Pixabay

Теги: летний отдых, рейтинг, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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