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В Сирии начались президентские выборы
Сегодня, 9:10
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В Сирии начались президентские выборы

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За пост главы республики поборются три кандидата.

В Сирийской Арабской Республике начались выборы президента. Об этом информирует агентство SANA. Участки для голосования будут открыты до семи часов вечера.

В гонке за президентское кресло участвуют три политика: действующий глава Сирии Башар Асад, экс-депутат  от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

По данным МИД республики, в голосовании  примут участие более 18 миллионов сирийцев. 

Ранее на авиабазу РФ в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3. Базирование самолетов на аэродроме Хмеймим состоялось впервые. В новом регионе экипажи выполнят ряд учебных задач над территорией Средиземного моря. После выполнения бомбардировщики вернутся в Россию.

Фото: pixabay.com

Теги: абдалла саллюм абдалла, башар асад, выборы в сирии, махмуд ахмед мураи, сирия
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Лента новостей,

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