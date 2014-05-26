В Минобороны РФ сообщили о готовящихся в Сирии провокациях боевиков

Эти действия террористы планируют осуществить накануне выборов президента.

Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб накануне выборов главы САР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Карпова.

Согласно имеющимся данным, боевики собираются применить опасное химическое оружие.

По словам Карпова, террористы под прикрытием гуманитарной организации "Белые каски" перевезли в один из населенных пунктов емкости с отравляющим веществом.

По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей. Александр Карпов, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон

По его словам, после совершения злодеяния террористы собираются предъявить обвинение правительству Сирии в использовании химического оружия против мирных граждан республики.

Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку национального единства.

Видео: Минобороны России