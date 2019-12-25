Технику проверили в условиях сражений на Ближнем Востоке.

Полтора десятка образцов оружия сняли с производства после применения в Сирии. Такие цифры привел глава Минобороны России во время выступления на онлайн-марафоне "Новое знание". Генерал армии уточнил, что все заявленные образцы проходили апробацию в условиях боевых действий в Сирии. В общей сложности военнослужащие проверили эффективность 300 боевых образцов.

Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания - это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт рассказал, почему российская армия не смогла обойти испытания техники в Сирии. Он напомнил, что то оружие, которое прошло государственные испытания и поступившее на вооружение в регионе, по своей сути не является вооружением. Речь идет о комплексах связи, средств РЭБ, разведки и ударных комплексах.

У нас были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, разных конструкторских бюро. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что в России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России

