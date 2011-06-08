Шойгу: в России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом

В России запустили в серийное производство боевых роботов. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
По словам Шойгу, в стране уже появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.
Предполагается, что к 2025 году в России создадут группировку роботов,которые будут решать боевые задачи. Такие разработки будут применять при минимальном участии операторов.
Ранее мы сообщали о том, что "Роскосмос" начнет продавать товары под брендом "проверено космосом".
Видео: РИА Новости
Фото: пресс-служба администрации президента России
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