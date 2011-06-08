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Шойгу: в России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом

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Боевые роботы запущены в серийное производство

В России запустили в серийное производство боевых роботов. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, в стране уже появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.

Предполагается, что к 2025 году в России создадут группировку роботов,которые будут решать боевые задачи. Такие разработки будут применять при минимальном участии операторов. 

Ранее мы сообщали о том, что "Роскосмос" начнет продавать товары под брендом "проверено космосом".

Видео: РИА Новости

Фото: пресс-служба администрации президента России

Теги: роботы, россия, технологии, шойгу
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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